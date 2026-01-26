Violenza di genere picchia la ex moglie e la minaccia | arrestato 58enne

Un uomo di 58 anni di Napoli è stato arrestato per aver aggredito e minacciato la ex moglie, episodio che si inserisce nel fenomeno della violenza di genere. L'uomo è stato portato in carcere e si trova ora a disposizione delle autorità. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi tempestivi e di un sostegno adeguato alle vittime di violenza domestica.

Ancora un episodio di violenza contro la ex moglie. Un 58enne di Napoli è stato arrestato e adesso è in carcere a disposizione. L'ultimo episodio di violenza di cui si è reso 'protagonista' è stato particolarmente violento: risale allo scorso 23 gennaio, quando lui, 58 anni, prende a calci ripetutamente l'ex moglie, di 54 anni. Le stringe anche le mani attorno al collo come per strangolarla. Un calvario che continua nei giorni successivi. L'uomo comincia a tempestare di chiamate la vittima: minacce e offese. Poi si apposta continuamente sotto casa della ex, che vive segregata, e invia messaggi vocali con minacce di morte anche alle amiche della donna.

