Arrestato 41enne ad Anagni | dovrà scontare oltre un anno ai domiciliari

Un uomo di 41 anni è stato arrestato ad Anagni e dovrà trascorrere più di un anno agli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri, che continuano a monitorare attentamente la zona nota come “Città dei Papi”. La misura si aggiunge a una serie di controlli volti a garantire la sicurezza nel territorio.

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nella cosiddetta “Città dei Papi”. Nei giorni scorsi, ad Anagni, i militari della locale Stazione hanno rintracciato e arrestato un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 1 anno, 7 mesi e 26 giorni di reclusione in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Roma. Il provvedimento è definitivo e scaturisce da precedenti indagini che avevano portato alla sua condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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