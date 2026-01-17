Arrestato ad Avellino 29enne pluricondannato | dovrà scontare 4 anni e 11 mesi

Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno arrestato un uomo di 29 anni, residente in provincia, condannato a 4 anni e 11 mesi di reclusione. Il soggetto, già pluricondannato, deve scontare pene per reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, furto e furto aggravato. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e contrasto alla criminalità condotte dalle forze dell’ordine sul territorio.

