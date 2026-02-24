Travolge un 74enne in bici e fugge | caccia al pirata della strada nella Bassa

Un incidente a Aiello del Friuli ha coinvolto un’auto che ha investito un ciclista di 74 anni e poi si è allontanata senza fermarsi. La collisione è avvenuta nella mattina del 18 febbraio, quando il veicolo ha urtato il ciclista e ha proseguito la corsa senza prestare soccorso. La polizia sta cercando il conducente, che ha abbandonato la scena lasciando il pensionato ferito a terra. Le forze dell’ordine hanno raccolto testimonianze sul luogo.

Incidente ad Aiello del Friuli nella mattinata del 18 febbraio: l’anziano è finito in ospedale con lievi ferite. Il conducente che si allontanato senza prestare soccorso. Indagano i carabinieri impegnati anche in altre operazioni nella Bassa e non solo È successo nella mattinata del 18 febbraio ad Aiello del Friuli. Un 28enne, alla guida della propria auto, ha urtato una bicicletta condotta da un 74enne del posto. L’impatto ha fatto cadere l’uomo sull’asfalto: per lui lievi escoriazioni e il trasporto al pronto soccorso di Palmanova per gli accertamenti di routine. Il conducente, invece di fermarsi per prestare aiuto, si è allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

