Arezzo tragedia in via dell’Acropoli | ucciso cane di 14 anni

A Arezzo, in via dell’Acropoli, un’auto grigia ha investito e ucciso un cane di 14 anni. L’incidente si è verificato questa mattina e il conducente si è allontanato senza fermarsi per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i servizi veterinari e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. La proprietà dell’animale ha confermato la morte dell’animale a seguito dell’incidente.

Un conducente di un’auto grigia ha investito e ucciso un cane di 14 anni in via dell’Acropoli ad Arezzo, fuggendo subito dopo l’impatto senza prestare soccorso. L’episodio è avvenuto questa mattina. Un uomo di 40 anni, proprietario del meticcio, aveva provato a segnalare al veicolo la necessità di rallentare, ma il guidatore ha ignorato l’avvertimento. Secondo le testimonianze raccolte, l’automobilista procedeva a una velocità elevata. Invece di frenare dopo l’urto, l’uomo avrebbe sterzato, colpendo l’animale proprio mentre si trovava vicino al suo padrone. La ricerca del responsabile e l’intervento dei volontari. La Polizia di Stato ha preso in carico il caso e sta procedendo all’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza per identificare il fuggitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arezzo, tragedia in via dell’Acropoli: ucciso cane di 14 anni Leggi anche: Omicidio Arezzo, lite nella notte finisce in tragedia: ucciso 30enne con quattro colpi di pistola Leggi anche: Giovane ucciso a colpi di pistola ad Arezzo, fermato un 35enne: l’ipotesi della lite finita in tragedia Temi più discussi: Finisce fuori strada e l'auto si incastra sotto un cavalcavia: morto a 40 anni; Muore a 40 anni nell'auto che sfugge al controllo e finisce nel torrente; Auto nel torrente: muore a 40 anni. Incidente fatale mentre va al lavoro; Ambulanza va a fuoco in pieno centro, tre volontari intossicati. Sfiorata la tragedia. Il video. Morto 40enne in un incidente a Sansepolcro: tragedia in via Sandro PertiniUn 40enne è morto in un incidente stradale avvenuto a Sansepolcro, in provincia di Arezzo lungo via Sandro Pertini. Dalle prime ricostruzioni emerse nelle ore successive, l’uomo era alla guida della s ... alphabetcity.it Muore nell’incendio dell’appartamento: tragedia all’ultimo piano del palazzoArezzo, 14 febbraio 2026 – Tragedia in via Sirio a Arezzo. Un uomo di 55 anni è morto nell’incendio della sua casa. Il rogo è avvenuto nella mattina di sabato 14 febbraio. Alcune persone avrebbero ... lanazione.it Arezzo Casa ha pubblicato, insieme al Comune di Arezzo, una procedura aperta per lavori su dodici fabbricati. L’intervento verrà finanziato con una procedura di partenariato pubblico-privato, prevista tramite risorse PNRR facebook PROVVEDIMENTI: TR 18743 (FIRENZE-AREZZO) cancellato, viaggiatori con treno straordinario in partenza alle ore 08:30. #treni x.com