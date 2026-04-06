Arezzo tragedia in via dell’Acropoli | ucciso cane di 14 anni

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arezzo, in via dell’Acropoli, un’auto grigia ha investito e ucciso un cane di 14 anni. L’incidente si è verificato questa mattina e il conducente si è allontanato senza fermarsi per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i servizi veterinari e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. La proprietà dell’animale ha confermato la morte dell’animale a seguito dell’incidente.

Un conducente di un’auto grigia ha investito e ucciso un cane di 14 anni in via dell’Acropoli ad Arezzo, fuggendo subito dopo l’impatto senza prestare soccorso. L’episodio è avvenuto questa mattina. Un uomo di 40 anni, proprietario del meticcio, aveva provato a segnalare al veicolo la necessità di rallentare, ma il guidatore ha ignorato l’avvertimento. Secondo le testimonianze raccolte, l’automobilista procedeva a una velocità elevata. Invece di frenare dopo l’urto, l’uomo avrebbe sterzato, colpendo l’animale proprio mentre si trovava vicino al suo padrone. La ricerca del responsabile e l’intervento dei volontari. La Polizia di Stato ha preso in carico il caso e sta procedendo all’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza per identificare il fuggitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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