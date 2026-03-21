Giovane ucciso a colpi di pistola ad Arezzo fermato un 35enne | l'ipotesi della lite finita in tragedia

Un giovane di 30 anni è stato ucciso nella notte ad Arezzo, colpito da un colpo di pistola alla gola. La polizia ha fermato un uomo di 35 anni, sospettato di essere coinvolto nell’episodio. La lite tra i due si ipotizza possa aver scatenato la tragedia, ma al momento non ci sono altre conferme ufficiali. La vicenda è sotto accertamento.

Un giovane di 30 anni è stato ucciso a colpi di pistola nella notte ad Arezzo. Il giovane sarebbe stato raggiunto da un proiettile alla gola. Arrestato un 35enne dopo una breve fuga. Indagini in corso sul movente, l'ipotesi della lite finita in tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Sparatoria in un bar di Milano, 35enne ferito a colpi di pistola: aggressore in fuga, l’ipotesi della lite Ucciso l’ultras della Lazio “La Iena”, fermato un amico: ipotesi lite finita nel sangueLa cronaca nera torna a scuotere la provincia di Viterbo con un episodio di estrema violenza che ha coinvolto figure note nell’ambiente del tifo... Approfondimenti e contenuti su Giovane ucciso Temi più discussi: Lite tra migranti nel ghetto di San Severo: giovane del Gambia ucciso a colpi di martello. Bloccato il presunto assassino; Omicidio di San Valentino. Indagini e consulenze. I colpi sparati nella notte; San Severo: migrante ucciso a colpi di martello, fermato il presunto responsabile; Migrante ucciso a colpi di martello nel ghetto di San Severo: aveva 20 anni. Fermato l’assassino. Una lite tra stranieri finisce in tragedia: omicidio nella notte al bivio di OlmoUn giovane è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla gola ... msn.com La fidanzata parla con l'ex fuori dal locale, lui perde la testa: 30enne ucciso a colpi di pistola nella notteOmicidio la notte scorsa a Arezzo. La vittima è un ragazzo di origine albanese di 30 anni: sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco. msn.com IN TRIBUNALE. Il giovane è a processo per avere ucciso Roberto Comelli. La difesa ha chiesto che siano riconosciute le attenuanti generiche e la provocazione. La sentenza il 15 aprile. facebook