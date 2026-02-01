Litiga con i compagni e li minaccia con un coltello studente delle medie disarmato dagli insegnanti e denunciato

Un ragazzino di meno di 14 anni è finito nei guai a Bologna. Durante una lite con i compagni, ha estratto un coltello e li ha minacciati. Gli insegnanti, intervenuti, sono riusciti a disarmarlo e a fermare la scena, poi hanno chiamato le forze dell’ordine. Ora il ragazzo è stato denunciato.

Un ragazzino di età inferiore ai 14 anni è stato denunciato per aver minacciato i compagni di scuola con un coltello a Bologna.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Medie Scuola Alunno delle medie minaccia i compagni con il coltello: disarmato dagli insegnanti e denunciato Una rissa tra studenti si è trasformata in una scena di tensione quando un ragazzo ha estratto un coltello e ha iniziato a minacciare i compagni. Bologna, studente delle medie minaccia i compagni con un coltello: disarmato dai prof e denunciato Un ragazzo delle medie di Bologna ha minacciato i compagni con un coltello fatto da lui. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Medie Scuola Argomenti discussi: Alle scuole medie con il coltello minaccia i compagni: le prof chiamano i carabinieri; Alexis Sanchez litiga con il compagno di squadra Mason Greenwood durante l'allenamento; I Top&Flop di Como-Torino; Roma-Milan 1-1, le pagelle dei giallorossi: Ghilardi il migliore, Pellegrini con personalità. Alle scuole medie con il coltello minaccia i compagni: le prof chiamano i carabinieriPaura in una scuola in periferia: un adolescente, durante una lite, ha estratto la lama. I docenti lo disarmano e contattano le forze dell’ordine. Lo studente, under 14, non è imputabile ... msn.com Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore: Non sono quel tipo di giocatore che litiga con i compagniLa Fiorentina è una polveriera e sta vivendo una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista. Oltre agli scarsi risultati in campo c'è anche il nervosismo che gioca il suo ruolo fondamentale ... fanpage.it Il litigio, iniziato nei bagni, si è concluso con un accoltellamento. Fermato un diciannovenne per omicidio. Sotto shock i compagni: «Hanno litigato, poi l'altro studente è entrato in classe e lo ha colpito». Il ministro Valditara: «Episodi di questo genere non devon - facebook.com facebook Una lite tra due studenti iniziata nei bagni si è conclusa con un accoltellamento in classe. Sotto shock i compagni: «Hanno litigato, poi l'altro studente è entrato in classe e lo ha colpito» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.