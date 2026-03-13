Allerta meteo a Milano e in Lombardia | pioggia e freddo per sabato 14 marzo poi torna il sereno

Un’allerta meteo gialla è stata emessa per Milano e alcune zone della Lombardia in previsione di pioggia e temperature basse nel pomeriggio di sabato 14 marzo. Le previsioni indicano condizioni di maltempo che interesseranno la regione durante le ore centrali della giornata, prima di un miglioramento e il ritorno del sereno. La situazione è stata comunicata alle autorità e ai cittadini.