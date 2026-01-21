All' istituto Ferraris l' incontro con il magistrato Catello Maresca

Il 21 gennaio, presso l’istituto “Ferraris” di Caserta, si è svolto un incontro con il magistrato Catello Maresca. Un momento di confronto e riflessione, che ha offerto agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino il percorso e le responsabilità di una figura di rilievo nel mondo della giustizia. L’evento ha rappresentato un’occasione di approfondimento e dialogo, contribuendo alla formazione civica e culturale degli studenti.

Un incontro autentico e profondamente significativo quello che si è tenuto oggi, 21 gennaio, presso l'istituto "Ferraris" di Caserta. Protagonista dell'evento il magistrato Catello Maresca, che ha incontrato gli studenti regalando loro non una lezione "calata dall'alto", ma un dialogo vero, umano.

