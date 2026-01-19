Benevento nasce l’accordo tra Strega Alberti e l’Istituto Alberghiero

Mercoledì 21 gennaio alle ore 10.30, presso l’Ipsar “Le Streghe” di Benevento, si terrà la firma dell’accordo di rete tra Strega Alberti Benevento e l’Istituto Alberghiero. L’iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra azienda e scuola, promuovendo iniziative educative e formative nel settore enogastronomico. Un appuntamento che sottolinea l’impegno nel valorizzare le competenze e le professionalità del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 21 gennaio alle ore 10.30, presso l’Ipsar “Le Streghe” di Benevento, si terrà la firma dell’accordo di rete tra Strega Alberti Benevento S.p.A. e l’Istituto Alberghiero cittadino. L’accordo sarà siglato dalla dirigente scolastica dell’Ipsar “Le Streghe”, Paola Guarino, e dal presidente di Strega Alberti, Giuseppe D’Avino. L’intesa prevede la creazione di una rete partecipata dagli istituti scolastici e da SAB, oltre ad altri possibili partner, per la costituzione della School Academy Strega Alberti. L’Academy sarà dedicata alla progettazione di percorsi formativi e laboratoriali di eccellenza nei settori della mixology, della liquoristica, della pasticceria e dell’accoglienza, con l’obiettivo di coniugare tradizione artigianale, innovazione tecnica e valorizzazione delle produzioni del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Benevento, accordo tra Strega Alberti e Ipsar “Le Streghe”

Il 21 gennaio a Benevento è stato firmato l’accordo tra Strega Alberti e Ipsar “Le Streghe” per la creazione della School Academy Strega Alberti. Questa iniziativa si propone di offrire un percorso formativo di alta qualità in ambito di mixology, liquoristica e pasticceria, puntando a sviluppare competenze professionali e promuovere la cultura del settore.

