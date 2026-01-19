benevento accordo tra strega alberti e ipsar le streghe

Il 21 gennaio a Benevento è stato firmato l’accordo tra Strega Alberti e Ipsar “Le Streghe” per la creazione della School Academy Strega Alberti. Questa iniziativa si propone di offrire un percorso formativo di alta qualità in ambito di mixology, liquoristica e pasticceria, puntando a sviluppare competenze professionali e promuovere la cultura del settore.

Il 21 gennaio la firma per la nascita della School Academy Strega Alberti: formazione d’eccellenza in mixology, liquoristica e pasticceria. Mercoledì 21 gennaio alle ore 10.30, presso l’ Istituto Alberghiero “Le Streghe” di Benevento, si terrà la firma dell’accordo di rete tra Strega Alberti Benevento S.p.A. e l’istituto cittadino. L’intesa sarà siglata dalla dirigente scolastica Paola Guarino e dal presidente di Strega Alberti Giuseppe D’Avino. Nasce la School Academy Strega Alberti. L’accordo prevede la creazione di una rete partecipata dagli istituti scolastici e da Strega Alberti, con l’adesione di altri partner, per costituire la School Academy Strega Alberti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

All’Ipsar Le Streghe, le aule sono attualmente prive di riscaldamento a causa di termosifoni non funzionanti. La dirigente scolastica, Paola Guarino, ha assicurato che il problema sarà risolto entro pochi giorni, dopo aver ricevuto rassicurazioni dall’ente Provincia. La scuola si impegna a ripristinare al più presto il normale funzionamento degli impianti di riscaldamento, garantendo un ambiente più confortevole per studenti e personale.

