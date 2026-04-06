Durante le festività, molte persone anziane affrontano sfide legate a problemi fisici e necessità specifiche, il che può rendere questi momenti particolarmente complessi. La presenza di famiglia e amici diventa fondamentale per accompagnare e supportare gli anziani, contribuendo a rendere questi periodi più sereni e significativi. È importante considerare le esigenze di chi ha bisogno di assistenza per vivere al meglio queste occasioni.

Per gli anziani,le festivitàpossono rappresentareun vero e proprio momento critico: ricordi e nostalgia possono prendere il sopravvento eminare un equilibrio psichico spesso già fragile. Tuttavia, con cura, attenzione e qualche strategia, anche gli anziani possono avere la possibilità di godersi le riunioni di famiglia e le festività senza sentirsi isolati. Un ottimo gesto è quello dicoinvolgere la persona anziana fin da subito, già dal momento di decidere il menù o il posto dove trascorrere le festività, considerando se preferisce restare in casa propria o se è invece d’accordo a spostarsi.Il coinvolgimento deve essere previsto anche nei casi in cui la persona non sia più autosufficiente, evitando spostamenti che possono rappresentare una fonte di affaticamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Anziani e festività, come vivere insieme questi momenti

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