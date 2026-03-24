Bagagli pronti anche se rispetto al passato, le scelte delle destinazioni risultano sempre più influenzate non solo dal desiderio di evasione, ma anche da fattori legati alla sicurezza internazionale, ai conflitti in corso e a una generale percezione di instabilità globale. Tra le mete più amate resta saldamente al primo posto l’Italia. Le città d’arte continuano ad attirare un flusso costante di visitatori: Roma, Firenze e Venezia rappresentano un classico intramontabile, soprattutto nel periodo pasquale, quando il richiamo religioso e culturale si unisce alla bellezza delle celebrazioni e degli eventi. In particolare Roma vive un momento di forte centralità, complice anche il calendario giubilare che continua ad alimentare arrivi e presenze. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Le festività pasquali si confermano uno dei momenti più attesi dagli italiani per concedersi qualche giorno di viaggio

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