Rischia di soffocare per un boccone in pizzeria donna salvata con la manovra di Heimlich dai cittadini

Una donna in un ristorante di Firenze ha rischiato di soffocare mentre mangiava una pizza, ma è stata salvata grazie alla manovra di Heimlich eseguita da alcuni clienti presenti. La donna stava per ingoiare un pezzo troppo grande quando ha iniziato a tossire e a cercare aiuto. Alcuni avventori, senza esitazione, le sono corsi in soccorso e le hanno liberato le vie respiratorie.

È successo sabato sera a Torremaggiore, in un locale sul corso. Provvidenziale l'intervento di quattro clienti Stava cenando in pizzeria e rischiava di soffocare per un boccone, ma l'intervento di alcuni clienti che hanno assistito alla scena si è rivelato provvidenziale. È successo sabato sera a Torremaggiore, in un locale sul corso. Giovanni Petta e Michele Di Virgilio, con il prezioso supporto di Mariateresa Lariccia e Tina Colella, hanno eseguito la manovra di Heimlich e, grazie alla procedura di primo soccorso, hanno disostruito le vie aeree. La donna di circa 70 anni aveva perso conoscenza.