Golf | al Dubai Invitational è Rory McIlroy il primo leader del 2026
Al Dubai Invitational, Rory McIlroy si distingue come primo leader del 2026 nel DP World Tour, noto anche come European Tour sotto sponsor. Con l’inizio della nuova stagione, il golf mondiale riprende il suo corso, confermando il ruolo di uno dei principali protagonisti del circuito internazionale. La competizione promette spettacolo e continuità, segnando ufficialmente l’avvio delle sfide di quest’anno.
Anno nuovo, protagonista solito. Si apre coì la stagione 2026 del DP World Tour, che poi è sempre la quota European Tour sotto sponsor. Il primo leader della stagione che debutta con il Dubai Invitational è Rory McIlroy: il nordirlandese chiude il primo giro al Dubai Creek Resort con lo score di -5, frutto di 7 birdie e due bogey. Va ricordato che dalla sua prima vittoria sul tour europeo, nel 2009, tra tutti i circuiti ufficiali solo in due anni McIlroy non ha alzato al cielo alcun trofeo: 2017 e 2020. Alle spalle di McIlroy il duo formato dallo scozzese Connor Syme e dallo spagnolo David Puig, entrambi a -4. 🔗 Leggi su Oasport.it
DP World Tour: F. Molinari, Migliozzi e Manassero al Dubai Invitational Il DP World Tour, con il Dubai Invitational, riparte dagli Emirati Arabi e lo fa nel ricordo del giovane golfista italiano Emanuele Galeppini e di tutte le vittime della tragedia di Crans-Montana.
