Rory McIlroy si rammarica del putter freddo mentre Jacob Bridgeman mantiene i nervi saldi per assicurarsi la famosa vittoria al Riviera

Rory McIlroy si rammarica del suo putter freddo, che ha compromesso le possibilità di vittoria, mentre Jacob Bridgeman mantiene la freddezza per conquistare il torneo al Riviera. La sua performance decisiva, con un finale in crescendo, ha sorpreso gli appassionati. Bridgeman ha mostrato nervi saldi nei momenti cruciali, superando gli avversari. McIlroy, invece, si scusa per le opportunità perse nel finale difficile. La competizione si è decisa negli ultimi colpi, lasciando tutti senza parole.

2026-02-23 11:29:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Jacob Bridgeman ha conquistato la vittoria al Genesis Invitational dopo aver eliminato Rory McIlroy Rory McIlroy è rimasto con molti rimpianti per non essere riuscito a capitalizzare il nervoso round finale di Jacob Bridgeman al Genesis Invitational. Bridgeman è entrato domenica con un vantaggio di sei colpi ma è riuscito a gestire solo un sopra il par 72, aprendo la porta al gruppo degli inseguitori. McIlroy ha iniziato lentamente ma quattro birdie sulle seconde nove lo hanno visto segnare un 67 e si è messo in lizza, insieme a Kurt Kitayama, che ha realizzato un superbo sette-under 64. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Golf: al Dubai Invitational è Rory McIlroy il primo leader del 2026Al Dubai Invitational, Rory McIlroy si distingue come primo leader del 2026 nel DP World Tour, noto anche come European Tour sotto sponsor.

Golf: Penge e Bridgeman prendono la testa al Genesis Invitational. McIlroy insegue, Scheffler sfugge al taglioPenge e Bridgeman guidano il Genesis Invitational dopo due turni intensi sul campo di Riviera.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

McIlroy cuore d'Irlanda: il grande sogno si chiama TheOpenLa differenza quest’anno è che Rory McIlroy arriverà con la sua nuova giacca verde. Verde come la sua Irlanda. È finalmente la settimana dell’Open Championship, il torneo di golf più antico del mondo, ... gazzetta.it

Pga Tour: McIlroy 'vede' Woods, 100 mln di guadagniRory McIlroy si prepara a diventare il secondo giocatore nella storia del golf, dopo Tiger Woods, a sfondare il muro dei 100 milioni di dollari guadagnati in carriera sul PGA Tour. Dopo il successo ... ansa.it

AT&T Pebble Beach Pro-Am, primo Signature Event della stagione sul PGA TOUR. Rory McIlroy difende il titolo 2025, insieme a Scottie Scheffler, Shane Lowry, Tommy Fleetwood, Chris Gotterup, Justin Rose, Hideki Matsuyama e altri top player. Si gioca a Pe x.com