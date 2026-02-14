Pensionato Castrofilippo truffa online | 44mila euro persi con falsi investimenti digitali Indagini in corso
Un pensionato di Castrofilippo, di 77 anni, ha perso quasi 44mila euro dopo aver creduto a un falso investimento digitale, causato da una truffa online. La vittima ha ricevuto un messaggio che prometteva guadagni facili e ha fornito i propri dati bancari, finendo per essere raggirato. Le indagini sono in corso per risalire agli autori dell’inganno.
Un pensionato di Castrofilippo truffato online: 44mila euro sottratti con l’inganno. Un pensionato settantasettenne di Castrofilippo, in provincia di Agrigento, ha subito una truffa online che gli è costata la perdita di quasi 44.000 euro. I truffatori hanno convinto l’uomo a investire su piattaforme digitali, sottraendo gradualmente i suoi risparmi attraverso una serie di bonifici bancari effettuati tra gennaio e i giorni scorsi. Le indagini sono state avviate dai carabinieri della stazione locale, che cercano di ricostruire il percorso dei fondi e identificare i responsabili. La spirale delle truffe digitali: un fenomeno in crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu
Latina, truffa online: anziano perde 3000 euro con assegni falsi per la vendita di un trattore.
Un uomo di 60 anni di Latina ha perso 3.
Promette investimenti e guadagni online con l'intelligenza artificiale, ma è una truffa: denunciato 55enne
Il 55enne di Bibbona è stato denunciato dai carabinieri per aver promesso investimenti e guadagni online con l’uso dell’intelligenza artificiale, ma si trattava di una truffa.
Pensionato raggirato online. Gli portano via 22.500 euroGli hanno portato via ben 22.500 euro dal conto corrente, i soldi che credeva al sicuro in banca. E’ però bastato un tranello telefonico ben organizzato per prosciugare i risparmi di un pensionato luc ... lanazione.it
Maxi truffa a pensionati. Via dal conto 50mila euroMaxi truffa online, davvero paradossale, ai danni di un pensionato lucchese. Hanno svuotato i conti correnti a lui e alla moglie convincendoli ad effettuare dei bonifici con la scusa di un intervento ... lanazione.it