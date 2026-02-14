Pensionato Castrofilippo truffa online | 44mila euro persi con falsi investimenti digitali Indagini in corso

Un pensionato di Castrofilippo, di 77 anni, ha perso quasi 44mila euro dopo aver creduto a un falso investimento digitale, causato da una truffa online. La vittima ha ricevuto un messaggio che prometteva guadagni facili e ha fornito i propri dati bancari, finendo per essere raggirato. Le indagini sono in corso per risalire agli autori dell’inganno.

Un pensionato di Castrofilippo truffato online: 44mila euro sottratti con l’inganno. Un pensionato settantasettenne di Castrofilippo, in provincia di Agrigento, ha subito una truffa online che gli è costata la perdita di quasi 44.000 euro. I truffatori hanno convinto l’uomo a investire su piattaforme digitali, sottraendo gradualmente i suoi risparmi attraverso una serie di bonifici bancari effettuati tra gennaio e i giorni scorsi. Le indagini sono state avviate dai carabinieri della stazione locale, che cercano di ricostruire il percorso dei fondi e identificare i responsabili. La spirale delle truffe digitali: un fenomeno in crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu Latina, truffa online: anziano perde 3000 euro con assegni falsi per la vendita di un trattore. Un uomo di 60 anni di Latina ha perso 3. Promette investimenti e guadagni online con l'intelligenza artificiale, ma è una truffa: denunciato 55enne Il 55enne di Bibbona è stato denunciato dai carabinieri per aver promesso investimenti e guadagni online con l’uso dell’intelligenza artificiale, ma si trattava di una truffa. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Pensionato raggirato online. Gli portano via 22.500 euroGli hanno portato via ben 22.500 euro dal conto corrente, i soldi che credeva al sicuro in banca. E’ però bastato un tranello telefonico ben organizzato per prosciugare i risparmi di un pensionato luc ... lanazione.it Maxi truffa a pensionati. Via dal conto 50mila euroMaxi truffa online, davvero paradossale, ai danni di un pensionato lucchese. Hanno svuotato i conti correnti a lui e alla moglie convincendoli ad effettuare dei bonifici con la scusa di un intervento ... lanazione.it