Promette investimenti e guadagni online con l' intelligenza artificiale ma è una truffa | denunciato 55enne

Il 55enne di Bibbona è stato denunciato dai carabinieri per aver promesso investimenti e guadagni online con l’uso dell’intelligenza artificiale, ma si trattava di una truffa. La vittima era una donna che, attratta da una pubblicità trovata su internet, aveva deciso di affidarsi alle promesse di facile profitto del denunciato, senza rendersi conto che si trattava di un inganno. La donna si è rivolta ai militari dopo aver perso i soldi, e gli investigatori hanno scoperto che l’intera operazione era stata costruita per raggirare le persone interessate agli investimenti digitali.

Dovrà rispondere di truffa il 55enne denunciato dai carabinieri di Bibbona nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito, una cittadina si è rivolto ai militari dell'Arma dopo aver visto su internet una pubblicità sugli investimenti online supportati dall'assistenza dell'intelligenza artificiale e ritenendola valida, aveva effettuato la procedura d'iscrizione sul sito. Dopo essere stata contattata dal presunto promotore che le aveva proposto alcuni investimenti sicuri e redditizi, con una serie di artifici, il truffatore è riuscito a convincere la donna a effettuare un bonifico di alcune centinaia di euro.