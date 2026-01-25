Angelo Maurizio Tortora intervista Veronica Mandala’

Angelo Maurizio Tortora intervista Veronica Mandala’, giornalista di CagliariNews24, Sampnews24 e LazioNews24. Durante l’incontro, vengono affrontati temi legati all’attualità, allo sport e all’informazione locale, offrendo uno sguardo approfondito sul suo lavoro e sulle sue opinioni. L’intervista si propone di fornire un quadro chiaro e rispettoso delle sue esperienze professionali, mantenendo un tono sobrio e diretto.

Angelo Maurizio Tortora, in un' intervista, pone alcune domande alla Giornalista di CagliariNews24, Sampnews24 e LazioNews24, Veronica Mandala'. Ad Angelo Maurizio Tortora, Veronica Mandalà racconta del Napoli, delle sue ambizioni in chiave Scudetto, delle ambizioni europee, sino alle altre big italiane. La popolare giornalista cita anche le tematiche riguardanti il momento complicato della Sampdoria in Serie B. E' tempo di Champions League, in questa due giorni molto frenetica per le squadre italiane, che si giocano ancora l'accesso al prossimo turno. "Il pareggio del Napoli, contro il Copenaghen, complica un po' la corsa alla qualificazione ai Play Off. Mandalà: Juve-Napoli non sarà decisiva per lo scudetto. Vergara è un talento. Il giornalista Angelo Maurizio Tortora, ideatore e conduttore di El Diez no fue evasor si è cosi espresso sul proprio profilo ufficiale di Facebook sul pari del "Tardini" tra Parma e Genoa del lunch-match: Al Tardini per la ventunesima giornata di Serie A si sono af

