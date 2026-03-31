Angelica Montini dimentica Fedez con Tedua? Beccati insieme e il gossip impazzisce

Recentemente, Angelica Montini è stata al centro delle cronache per la sua relazione con Fedez, resa nota da alcune dichiarazioni di Fabrizio Corona. Tuttavia, sono stati scovati scambi di messaggi tra Montini e il rapper Tedua, scatenando il gossip tra i media. Le immagini di loro insieme hanno alimentato le speculazioni sulla situazione sentimentale dell’influencer, generando molta attenzione sui social e sulle testate di settore.

Il nome di Angelica Montini era finito al centro dell’attenzione mediatica per il legame con Fedez, reso pubblico dalle rivelazioni di Fabrizio Corona. Un periodo complesso, che aveva portato la modella a scegliere un profilo basso, lontano da social ed eventi pubblici. Oggi però, lo scenario appare completamente diverso e Angelica non ha più paura di mostrarsi pubblicamente accanto alla suo nuovo presunto amore. Del resto, anche l’ex amante, Fedez, ha nel frattempo iniziato una nuova relazione con Giulia Honegger, da cui pare aspetti addirittura un figlio. Questa volta però non ci sono audio rubati o scandali di mezzo, ma solo la musica e un accompagnatore d’eccezione che ha subito scatenato il gossip: il rapper Tedua. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Angelica Montini dimentica Fedez con Tedua? Beccati insieme e il gossip impazzisce Articoli correlati Angelica Montini insieme a Tedua al concerto di Ernia: così riappare dopo il caso Corona-FedezAngelica Montini è stata avvistata insieme a Tedua al concerto di Ernia e lo scatto diventa virale su X. Leggi anche: Angelica Montini e Tedua insieme al concerto di Ernia Una selezione di notizie su Angelica Montini Discussioni sull' argomento Tedua e Angelina Montini insieme a un concerto: foto. Angelica Montini dimentica Fedez: beccata con Tedua, lo scatto che fa esplodere il gossipDopo mesi lontana dai riflettori, la modella riappare in un contesto inatteso accanto a uno dei rapper più seguiti del momento. comingsoon.it Fedez rimpiazzato da Angelica Montini, beccata al fianco di Tedua: feeling evidente, il dissing è servitoTra silenzi, video virali e vecchie collaborazioni che potrebbero riaccendere rivalità artistiche, la presenza della modella al fianco del rapper ligure solleva delle domande. libero.it