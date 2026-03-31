Angelica Montini dimentica Fedez con Tedua? Beccati insieme e il gossip impazzisce

Da metropolitanmagazine.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, Angelica Montini è stata al centro delle cronache per la sua relazione con Fedez, resa nota da alcune dichiarazioni di Fabrizio Corona. Tuttavia, sono stati scovati scambi di messaggi tra Montini e il rapper Tedua, scatenando il gossip tra i media. Le immagini di loro insieme hanno alimentato le speculazioni sulla situazione sentimentale dell’influencer, generando molta attenzione sui social e sulle testate di settore.

Il nome di Angelica Montini era finito  al centro dell’attenzione mediatica  per il  legame con Fedez, reso pubblico dalle  rivelazioni di Fabrizio Corona. Un periodo complesso, che aveva portato la modella a scegliere un profilo basso, lontano da social ed eventi pubblici. Oggi però, lo scenario appare completamente diverso e Angelica non ha più paura di mostrarsi pubblicamente accanto alla suo nuovo presunto amore. Del resto, anche l’ex amante, Fedez, ha nel frattempo iniziato una nuova relazione con  Giulia Honegger, da cui pare aspetti addirittura un figlio.  Questa volta però non ci sono audio rubati o scandali di mezzo, ma solo la musica e un accompagnatore d’eccezione che ha subito scatenato il gossip: il rapper  Tedua. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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