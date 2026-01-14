Andrea Costantini trovato morto nella cella frigorifera del supermercato | cosa è emerso dall'autopsia

L’autopsia su Andrea Costantini, ritrovato senza vita nella cella frigorifera di un supermercato a Termoli, ha evidenziato due ferite da taglio e supporta l’ipotesi del suicidio. Tuttavia, i genitori del 38enne continuano a nutrire dubbi sulla versione ufficiale. I risultati dell’esame medico forniscono elementi utili per comprendere le circostanze della morte, lasciando aperti alcuni aspetti da approfondire.

L’autopsia su Andrea Costantini, trovato morto a Termoli lo scorso settembre, conferma due ferite da taglio e rafforza l’ipotesi del suicidio, alla quale i genitori del 38enne non hanno mai creduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Trovato morto nella cella frigorifera: per Andrea Costantini autopsia e Dna per chiarire le cause della morte Leggi anche: Andrea Costantini trovato morto nella cella frigo del supermercato: riesumato il corpo, poi l'autopsia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Decisa data di riesumazione e autopsia di Andrea Costantini, fu trovato morto nella cella frigo di un supermercato; Andrea Costantini trovato morto nella cella frigo del supermercato: riesumato il corpo, poi l'autopsia; Decisa data di riesumazione e autopsia di Andrea Costantini, fu trovato morto nella cella frigo di un supermercato; MORTE DI ANDREA COSTANTINI: DOMANI L’AUTOPSIA. Andrea Costantini, trovato morto nella cella frigorifera del supermercato: cosa è emerso dall’autopsia - L’autopsia su Andrea Costantini, trovato morto a Termoli lo scorso settembre, conferma due ferite da taglio e rafforza l’ipotesi del suicidio, alla ... fanpage.it

Eseguita l'autopsia sul corpo di Andrea Costantini, il pennese trovato morto nella cella frigo di un supermercato - L'autopsia sul corpo di Andrea Costantini è durata due ore e mezza ed è stata eseguita nella mattinata di mercoledì 14 gennaio questa mattina nell'ospedale di Pescara. ilpescara.it

Andrea Costantini trovato morto nella cella frigo del supermercato: riesumato il corpo, poi l'autopsia - La salma del 38enne, rinvenuto senza vita lo scorso 15 settembre nel negozio dove lavorava a Termoli (Campobasso), verrà trasferita all'ospedale di Pescara per l'esame autoptico, che potrebbe fare def ... today.it

PESCARA. Parla la madre di Andrea Costantini: "Era morto dentro, forse si sentiva minacciato" Guarda il servizio #andreacostantini #pescara facebook

E' durata due ore e mezza questa mattina all'ospedale di Pescara l'autopsia sul corpo di Andrea Costantini, l'uomo trovato senza vita a settembre nella cella frigorifera del supermercato di Termoli dove lavorava. L'esame autoptico, eseguito dal medico legale x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.