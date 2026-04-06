A Ancona, si è verificato uno scontro riguardante la possibilità di portare avanti lavori di ampliamento sul Molo Clementino. Carlo Ciccioli, deputato europeo e presidente provinciale di partito, ha espresso il suo sostegno alla proposta di realizzare un nuovo banchinamento nel porto, ritenendo che questa iniziativa possa contribuire alla ripresa economica della città. La discussione coinvolge diverse forze politiche e portatori di interessi locali.

Carlo Ciccioli, deputato europeo e presidente provinciale di partito, sostiene fermamente il banchinamento del Molo Clementino ad Ancona per rilanciare l’economia cittadina. L’europarlamentare auspica uno sviluppo portuale che integri crescita industriale e tutela ambientale. La posizione di Ciccioli si inserisce in un quadro di supporto totale verso il Sindaco Silvetti e la sua maggioranza. Tuttavia, emerge una divergenza di vedute specifica sulla gestione del porto, un punto su cui l’esponente di FdI ha espresso posizioni nette. L’europarlamentare ritiene che la spinta verso il Molo Clementino sia condivisa dalla maggior parte dei residenti di Ancona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, scontro sul Molo Clementino: Ciccioli spinge per il porto

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Ciccioli (FdI) sul Molo Clementino: “Larga parte della città favorevole al progetto: niente polemiche, ma un serio confronto”Secondo il deputato europeo di Ancona "è possibile coniugare tutela della salute, dell'ambiente e patrimonio storico, nonché occupazione e sviluppo,...

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«Nessuna spaccatura», ma l'eurodeputato Ciccioli imbarazza sul Molo Clementino (e il centrodestra blinda il sindaco) facebook

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