Ciccioli FdI sul Molo Clementino | Larga parte della città favorevole al progetto | niente polemiche ma un serio confronto

Un rappresentante di un partito politico ha commentato la questione relativa al progetto sul Molo Clementino, affermando che gran parte della città è favorevole e che non ci sono polemiche, ma semplici differenze di vedute. Ha inoltre espresso il massimo sostegno al sindaco e alla maggioranza, sottolineando però la presenza di alcune posizioni diverse riguardo allo sviluppo del porto.

Secondo il deputato europeo di Ancona "è possibile coniugare tutela della salute, dell'ambiente e patrimonio storico, nonché occupazione e sviluppo, procedendo in modo armonico, con logica e buon senso" ANCONA - «Nessuna polemica pretestuosa, massimo sostegno al sindaco Silvetti e alla maggioranza, ma posizioni chiare, semplicemente sul porto abbiamo visioni differenti». Lo dice il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, rimarcando la propria posizione sulla vicenda legata al Molo Clementino, sottolineando come gran parte della città sia favorevole al progetto. «Direi che sulla visione di sviluppo del porto legato anche al Molo Clementino – prosegue Ciccioli - in città siamo decisamente maggioritari. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Ciccioli (FdI) sul Molo Clementino: «Scelta sostenibile e strategica per occupazione, turismo e competitività delle Marche»ANCONA – «Sul Molo Clementino serve serietà e visione, non polemiche o speculazioni ideologiche.

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