Nel parco degli Acquedotti a Roma, un'esplosione ha causato la morte di due persone mentre stavano preparando un ordigno. Poco dopo, un gruppo anarchico ha rivendicato l'attentato, attribuendolo al

La guerra degli anarchici agli Stati e all'autorità continua nel nome di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, uccisi dall'esplosivo che stavano confezionando in un casolare abbandonato de parco degli Acquedotti, a Roma. Un attentato incendiario compiuto in Grecia nei giorni scorsi è stato infatti rivendicato dai Nuclei di Azione Diretta e in particolare dal Nucleo Alessandro MercoglianoSara Ardizzone. Gli anarchici greci hanno preso di mira l'edificio dove abitano il preside del Politecnico di Atene, Panayiotis Tsanakas, e un agente della polizia antisommossa. "All'alba del 25 marzo abbiamo attaccato con un ordigno incendiario l'abitazione in cui risiedono il preside del Politecnico di Atene, Panayiotis Tsanakas, e un agente della polizia antisommossa nel quartiere di Zografou. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anarchici in guerra, rivendicato il primo attentato del "Nucleo Sara e Sandro"

“Che Sandro e Sara illuminino sempre il nostro cammino”. La replica degli anarchici ai fermi di poliziaGli anarchici hanno risposto al fermo delle 91 persone nella giornata di ieri, quando a Roma è stato organizzato un raduno per la commemorazione di...

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Si parla di: Anarchici in guerra, rivendicato il primo attentato del Nucleo Alessandro Mercogliano/Sara Ardizzone.

«Sara e Sandro sono morti combattendo. La guerra sociale è guerra»: la rivendicazione per gli anarchici morti al parco degli Acquedotti«Sara e Sandro sono morti in azione, sono morti combattendo». Arriva online la rivendicazione degli anarchici per la morte di Sara Ardizzone ... msn.com

Anarchici, attenzione massima: A testa alta per Sara e Sandro, i raduni a RomaA testa alta con Sara e Sandrone. Come anticipato da Il Tempo gli anarchici si sono dati appuntamento domenica 29 marzo alle 9.30 all'incrocio tra via Lemonia e Circonvallazione Tuscolana per portar ... msn.com