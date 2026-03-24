Un incendio ha danneggiato alcune ambulanze di un ente ebraico nel centro di Londra. L’attacco è stato rivendicato come un atto di terrorismo islamico. L’evento ha attirato grande attenzione in Europa, mentre in Italia non ha ricevuto ampie coperture mediatiche. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Nel nostro Paese, l’incendio di una serie di ambulanze appartenenti a un ente ebraico nel cuore di Londra non ha avuto grande eco ma in Europa l’evento è stato molto seguito. E tutt’ora, i suoi sviluppi, sono tenuti sotto stretta sorveglianza. Il motivo è semplice: a guidare le indagini è la polizia antiterrorismo, perché l’ipotesi che dietro non ci sia l’antisemitismo ma possa esserci la longa manu islamica guidata da Teheran è sul tavolo ed è tra le più probabili. E lo è specialmente alla luce di quella che ha tutte le sembianze di una rivendicazione. Il capo della Metropolitan Police, Mark Rowley, secondo l'agenzia di stampa Pa, ha rivelato l’esistenza di un video realizzato dal gruppo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia in cui l’organizzazione terroristica non solo ha rivendicato l’attentato di Londra ma anche altri in Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terrorismo islamico a Londra, rivendicato l’attentato alle ambulanze ebraiche

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