Gus Kenworthy, noto per aver conquistato medaglie e aver mostrato il suo amore pubblico con un bacio tra uomini in tv, torna a scendere in pista. La sua presenza sugli sci è come un film, mescolando sport e storie di vita personali. Recentemente, ha partecipato anche alla serie American Horror Story, dimostrando una carriera che attraversa vari mondi. Un dettaglio significativo è il suo impegno nel promuovere la visibilità LGBT anche attraverso il suo ruolo di atleta.

C’è qualcosa di cinematografico nel ritorno di Gus Kenworthy sulle piste, come se la sua vita avesse deciso di ignorare i confini tra sport e racconto. Milano-Cortina 2026 èil suo prossimo set, con Livigno come palcoscenico innevato e la bandiera della Gran Bretagna sulle spalle. Quattro anni dopo aver detto basta allo sci agonistico, Kenworthy torna là dove tutto era iniziato, nonostante uno stop che sembrava definitivo e un presente diviso tra Hollywood e l’attivismo. Kenworthy ha 34 anni, è nato nell’Essex ma cresciuto negli Stati Uniti, e la sua carriera sportiva era già entrata nella storia nel 2014, quando a Sochi vinse l’ argento olimpic o nello slopestyle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ha vinto medaglie, ha sdoganato il bacio tra uomini in tv, ha recitato in American Horror Story: le mille vite di Gus Kenworthy

