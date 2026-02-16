Dopo le polemiche dell’estate scorsa, Ryan Murphy ha deciso di assumere un nuovo costumista per la serie

Giusto in tempo per San Valentino, Love Story è arrivata su Disney+. La nuova serie Hulu (che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi American Love Story ) racconta l’amore tra John F. Kennedy e Carolyn Bessette Il corteggiamento, ossessivamente seguito dai media, la popolarità, le nozze e il tragico epilogo. Sullo sfondo, la New York negli anni Novanta e la moda del periodo, di cui Carolyn Bessette è una delle massime rappresentanti. Confrontarsi con un’ icona di stile non è mai facile, ma in questo caso il reparto costumi ha dovuto faticare il doppio. Il più grande ostacolo? Il pubblico. Lo stile di Carolyn Bessette è ancora attuale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo le polemiche della scorsa estate, Ryan Murphy ha chiamato un nuovo costumista sul set della serie tv "Love Story": è riuscito a salvare il look?

