Dopo le polemiche della scorsa estate Ryan Murphy ha chiamato un nuovo costumista sul set della serie tv Love Story | è riuscito a salvare il look?
Dopo le polemiche dell’estate scorsa, Ryan Murphy ha deciso di assumere un nuovo costumista per la serie
Giusto in tempo per San Valentino, Love Story è arrivata su Disney+. La nuova serie Hulu (che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi American Love Story ) racconta l'amore tra John F. Kennedy e Carolyn Bessette Il corteggiamento, ossessivamente seguito dai media, la popolarità, le nozze e il tragico epilogo. Sullo sfondo, la New York negli anni Novanta e la moda del periodo, di cui Carolyn Bessette è una delle massime rappresentanti. Confrontarsi con un' icona di stile non è mai facile, ma in questo caso il reparto costumi ha dovuto faticare il doppio. Il più grande ostacolo? Il pubblico. Lo stile di Carolyn Bessette è ancora attuale.
Love Story | Ryan Murphy svela il trailer della serie su JFK Jr. e Carolyn Bessette
Ryan Murphy ha pubblicato il trailer di “Love Story”, la nuova serie che racconta la storia di John F.
Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la nuova serie di Ryan Murphy su Disney+: trama e quando esce
Questo articolo esplora la nuova serie di Ryan Murphy su Disney+ che racconta la storia d'amore tra John F.
Denim, Calvin Klein, minimalismo, segreti e paparazzi: "Love Story" ci riporta nell'America dorata (e tragica) di JFK Jr. e Carolyn Bessette. A firma Ryan Murphy
Lontano dall'essere una storia d'amore, la serie prodotta da Ryan Murphy è un ritratto confuso della coppia tra le più iconiche di sempre che dimostra solo quanto entrambi siano inimitabili. Ancora oggi. x.com