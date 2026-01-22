con le terre rare australiane continua la sfida usa alla cina

Le terre rare australiane rappresentano un elemento chiave nella crescente competizione tra Stati Uniti e Cina nel settore delle risorse strategiche. Questa dinamica riflette un processo lento ma continuo, evidenziando l'importanza di risorse essenziali per la tecnologia e l'industria globale. Recenti sviluppi, come le decisioni di Trump sulla Groenlandia, mostrano come le tensioni geopolitiche si evolvano, influenzando gli equilibri internazionali e le strategie di approvvigionamento.

Lenta e inesorabile. Sono passate poche ore da quando Donald Trump ha deciso di allentare la pressione sulla Groenlandia, trasformando quello che fino a poco prima era uno scontro con l’Europa, nuovamente in confronto. Ora, se le prossime settimane sono ancora tutte da scrivere e nulla, persino una nuova guerra commerciale, è del tutto scongiurato, resta sul campo una certezza. Gli Stati Uniti hanno bisogno di terre rare e dei minerali che essere ospitano. I motivi sono tanti. Tanto per cominciare Washington non può più permettersi di restare legata a doppio filo alle forniture cinesi di minerali. 🔗 Leggi su Formiche.net

Groenlandia, il miraggio delle terre rare. L’esperto: “Agli Usa non basta estrarre per battere la Cina: più utili alla Ue”La Groenlandia, ricca di terre rare strategiche, si presenta come un punto focale nelle dinamiche geopolitiche globali.

