Con le terre rare australiane continua la sfida Usa alla Cina

Da formiche.net 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le terre rare australiane rappresentano un elemento chiave nella crescente competizione tra Stati Uniti e Cina nel settore delle risorse strategiche. Questa dinamica riflette un processo lento ma continuo, evidenziando l'importanza di risorse essenziali per la tecnologia e l'industria globale. Recenti sviluppi, come le decisioni di Trump sulla Groenlandia, mostrano come le tensioni geopolitiche si evolvano, influenzando gli equilibri internazionali e le strategie di approvvigionamento.

Lenta e inesorabile. Sono passate poche ore da quando Donald Trump ha deciso di allentare la pressione sulla Groenlandia, trasformando quello che fino a poco prima era uno scontro con l’Europa, nuovamente in confronto. Ora, se le prossime settimane sono ancora tutte da scrivere e nulla, persino una nuova guerra commerciale, è del tutto scongiurato, resta sul campo una certezza. Gli Stati Uniti hanno bisogno di terre rare e dei minerali che essere ospitano. I motivi sono tanti. Tanto per cominciare Washington non può più permettersi di restare legata a doppio filo alle forniture cinesi di minerali. 🔗 Leggi su Formiche.net

con le terre rare australiane continua la sfida usa alla cina

© Formiche.net - Con le terre rare australiane continua la sfida Usa alla Cina

Groenlandia, il miraggio delle terre rare. L’esperto: “Agli Usa non basta estrarre per battere la Cina: più utili alla Ue”La Groenlandia, ricca di terre rare strategiche, si presenta come un punto focale nelle dinamiche geopolitiche globali.

Leggi anche: Meno dazi, più terre rare: tregua Usa-Cina

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Trump and Albanese sign rare-earth deal: What it means for U.S.-Australia relations

Video Trump and Albanese sign rare-earth deal: What it means for U.S.-Australia relations

Argomenti discussi: Terre rare, Energy Fuels (Usa) compra Australian Strategic Materials e sfida la Cina; Gli Stati Uniti trumpeggiano sulle terre rare del Brasile; Petrolio o terre rare: quale plasmerà il futuro dell'economia globale?; Terre rare e città stato libertarie: i piani di Big Tech per prendersi la Groenlandia.

con le terre rareCon le terre rare australiane continua la sfida Usa alla CinaLenta e inesorabile. Sono passate poche ore da quando Donald Trump ha deciso di allentare la pressione sulla Groenlandia, trasformando quello che fino a poco prima era uno scontro con l’Europa, nuovam ... formiche.net

Il titolo azionario della società che estrae terre rare in Groenlandia registra un +150%Critical Metals, che sta sviluppando il progetto sulle terre rare in Groenlandia, vede le sue azioni salire di quasi il 150%. fortuneita.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.