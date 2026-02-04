Dopo la partita di Bologna, Allegri non ha nascosto la sua irritazione per alcune scelte di Rabiot. L’allenatore del Milan ha anche detto che lo scudetto potrebbe dipendere da piccoli dettagli, anche se non ha voluto entrare nel merito di singoli episodi. La sfida si è conclusa con il Milan che cerca di recuperare punti importanti in campionato.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Perché oggi anche belli esteticamente: "Non lo so. Abbiamo fatto una buona partita tecnicamente, abbiamo fatto una buona difesa, potevamo fare meglio in alcune situazioni di gioco. Abbiamo 50 punti, non bastano per niente, non ci vai da nessuna parte. Dobbiamo goderci questa vittoria, pensare alla sosta, che è molto importante per recuperare Pulisic e Rafa Leao, che hanno sofferto fisicamente in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Bologna-Milan, Allegri: "Rabiot mi fa arrabbiare. Scudetto dipende da…"

