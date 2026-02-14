Allegri dopo Pisa-Milan | Dobbiamo fare un passettino in avanti Che parole per Modric

Dopo la partita tra Pisa e Milan, Allegri ha detto che la squadra deve migliorare un po’ di più. La sfida si è conclusa con alcune difficoltà per i rossoneri, che cercano di trovare la giusta quadratura. Tra i protagonisti, Luka Modric ha attirato l’attenzione, ma Allegri insiste sul fatto che c’è ancora strada da fare.

Il Milan vince contro il Pisa grazie alla rete di Modric nel secondo tempo, ma la prestazione dei rossoneri non ha del tutto convinto. Massimiliano Allegri ha parlato nel post partita di vari temi: "Non era semplice riprendere dopo aver giocato le ultime due partite a distanza di 9 giorni. Poi sono partite dove il Pisa chiudeva molto bene, noi potevamo giocare un po' più puliti e dovevamo riempire più l'area", così l'allenatore rossonero in conferenza: "Queste partite sono pericolosissime. Bisogna prendere i 3 punti, vincere le partite non è mai semplice". "Io posso solo dire che questa squadra ha valori tecnici importanti.