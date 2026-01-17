Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato la recente partita contro il Napoli al Maradona, sottolineando l'impegno dei suoi giocatori nonostante la sconfitta. Le sue dichiarazioni, rilasciate a DAZN, evidenziano l’orgoglio per la prestazione della squadra e il rammarico per il risultato finale. Di seguito, le parole di Grosso e l’analisi della gara.

“Peccato uscire dal campo con 0 punti. So quanto è difficile per noi questo campionato. Questa società è stata protagonista negli scorsi anni in Serie A. Mi tengo stretta la prestazione, spero di ripeterla. Dobbiamo giocare bene nelle prossime gare, abbiamo avuto sfide contro squadre forti. Ho fiducia: nelle difficoltà siamo grandi, anzi grandissimi. Non riusciamo a portare la posta in palio, ma dobbiamo analizzare le prestazioni. Anche a Roma siamo rimasti in gara fino al 70’. Quando fai questo tipo di prestazioni e non ci riesci, le antenne devono restare dritte. Il campionato è difficile, ma noi siamo pronti a starci dietro e restare in Serie A. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Grosso: “Peccato per la sconfitta, i ragazzi sono stati davvero bravi”

Leggi anche: Juve Primavera, Padoin dopo la sconfitta contro la Fiorentina: «Partita complicata. Peccato non essere stati cinici. Ora…»

Leggi anche: Atalanta Chelsea, Palladino nel post gara: «Oggi i ragazzi sono stati perfetti, in difesa sono stati impressionanti. Hanno avuto coraggio»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sassuolo-Torino 0-1, Grosso: Ecco come leggo questa sconfitta.

Sassuolo, Grosso ha parlato così dopo la sconfitta contro la Roma nella 20ª giornata di Serie A 2025/26 - Sassuolo, Grosso ha parlato così dopo la sconfitta contro la Roma nella 20ª giornata di Serie A 2025/26 A DAZN, Fabio Grosso ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta contro la Roma nella 2 ... calcionews24.com