Grosso | Peccato per la sconfitta i ragazzi sono stati davvero bravi
Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato la recente partita contro il Napoli al Maradona, sottolineando l'impegno dei suoi giocatori nonostante la sconfitta. Le sue dichiarazioni, rilasciate a DAZN, evidenziano l’orgoglio per la prestazione della squadra e il rammarico per il risultato finale. Di seguito, le parole di Grosso e l’analisi della gara.
“Peccato uscire dal campo con 0 punti. So quanto è difficile per noi questo campionato. Questa società è stata protagonista negli scorsi anni in Serie A. Mi tengo stretta la prestazione, spero di ripeterla. Dobbiamo giocare bene nelle prossime gare, abbiamo avuto sfide contro squadre forti. Ho fiducia: nelle difficoltà siamo grandi, anzi grandissimi. Non riusciamo a portare la posta in palio, ma dobbiamo analizzare le prestazioni. Anche a Roma siamo rimasti in gara fino al 70’. Quando fai questo tipo di prestazioni e non ci riesci, le antenne devono restare dritte. Il campionato è difficile, ma noi siamo pronti a starci dietro e restare in Serie A. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
