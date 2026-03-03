Lobotka Napoli allarme per Conte | fastidio muscolare e presenza in forte dubbio contro il Torino

Lobotka ha accusato un fastidio muscolare durante l'allenamento del Napoli, sollevando preoccupazioni sul suo impiego nella partita contro il Torino. La sua presenza in campo è ora in forte dubbio, creando incertezza tra i tifosi e lo staff tecnico. La squadra si prepara per una sfida complicata, mentre si attende un aggiornamento sulle condizioni del centrocampista.

