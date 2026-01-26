A Tolentino si susseguono i furti che hanno messo in allarme la comunità. Nella notte, quattro case sono state svaligiate, con tutte le stanze messe a soqquadro. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo, un albanese di 33 anni, ritenuto responsabile di uno di questi episodi. La situazione evidenzia la persistente emergenza di furti nelle abitazioni locali, richiedendo interventi mirati per garantire maggiore sicurezza.

Macerata, 26 gennaio 2026 – Continua l’ondata di furti a Tolentino. Ma questa volta i carabinieri hanno individuato e fermato un uomo, un albanese di 33 anni senza fissa dimora, incensurato, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di un colpo in abitazione, in contrada Calcavenaccio. Nel mirino una villa di campagna, dove i proprietari vanno solo d’estate. Sabato, intorno alle 19, una 64enne, la vicina di casa, appena ha sentito scattare l’allarme ha chiamato in centrale; si era accorta di un’auto sospetta, una Pianda bianca. Dagli accertamenti è emerso che i ladri si sono introdotti nell’appartamento forzando una porta finestra e rompendo il vetro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti, emergenza senza fine: 4 case nel mirino in una sera. “Tutte le stanze a soqquadro”

