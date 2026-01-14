Allarme meningite in Italia quattro casi in poche ore | l’annuncio dall’ospedale

L’Azienda ospedaliera dei Colli, che include l’ospedale Cotugno di Napoli, ha confermato che non ci sono focolai di meningite in città. Dopo alcuni messaggi diffusi sui social e nelle app di messaggistica, l’ospedale ha rassicurato sulla situazione, precisando che si tratta di quattro casi recenti, senza indicare una diffusione epidemica. Restano comunque importanti attenzione e rispetto delle norme di prevenzione.

Non ci sono focolai di meningite a Napoli. A chiarirlo è l’ Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ ospedale Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive, dopo l’allarme circolato su alcune app di messaggistica e sui social network riguardo una presunta diffusione di meningite da Neisseria meningitidis, il cosiddetto meningococco. Secondo quanto comunicato dall’ Azienda ospedaliera dei Colli, i casi di meningite attualmente ricoverati al Cotugno presentano matrici patogene diverse e non sono riconducibili a un unico ceppo infettivo. Una situazione che, spiegano i sanitari, rientra nei flussi stagionali attesi, anche in relazione al brusco cambio di temperature registrato nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allarme meningite in Italia, quattro casi in poche ore: l’annuncio dall’ospedale Leggi anche: Napoli, allarme meningite, quattro casi al Cotugno: ma nessun focolaio Leggi anche: Allarme meningite in Italia, tre giovani ricoverati in ospedale! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, allarme meningite, quattro casi al Cotugno: ma nessun focolaio; Il Torino elimina la Roma dalla Coppa Italia, ma che gioia per il baby Antonio Arena: le pagelle del 2-3; Giro d’Italia, Napoli star l’incanto della corsa rosa: «Città in mondovisione»; Energia, mobilità e ambiente: le startup brillano a Las Vegas. Allarme meningite in Italia, quattro casi in poche ore: l’annuncio dall’ospedale - A chiarirlo è l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Cotugno, centro di riferimento per le ... thesocialpost.it

Napoli, allarme meningite, quattro casi al Cotugno: ma nessun focolaio - Sono tre i casi di pazienti affetti da meningite da meningococco ricoverati al Cotugno: due ragazze e un uomo. ilmattino.it

Meningite a Napoli, fake news crea allarme: cosa sapere davvero sulla malattia - Smentito l’allarme meningite a Napoli: la fake news è montata con catene WhatsApp. quifinanza.it

Focolaio di meningite a Napoli, Asl smentisce allarme social: "Incidenza stagionale". 4 i pazienti ricoverati facebook

Focolaio di meningite a Napoli, Asl smentisce allarme social: "Incidenza stagionale". 4 pazienti ricoverati x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.