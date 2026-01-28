Una spaventosa catastrofe si abbatte sulla famiglia di Gerard Butler in una clip esclusiva del disaster movie, nei cinema dal 29 gennaio con Lucky Red e Universal Pictures International Italy. Non c'è pace per Gerard Butler e i suoi cari. La saga catastrofica di Greenland aggiunge un nuovo capitolo con Greenland 2 - Migration, action drama ad alto tasso di spettacolarità come rivela la clip esclusiva offerta quest'oggi da Movieplayer.it. In arrivo nei cinema da domani, 29 gennaio, con Lucky Red e Universal Pictures International Italy, il sequel si riallaccia al finale del primo film con l'ingegnere di Atlanta John Garrity (Gerard Butler) che raggiunge con successo i bunker in Groelandia mettendosi in salvo insieme alla moglie Allison (Morena Baccarin) e al figlio Nathan (Roger Dale Floyd). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Greenland 2 - Migration: Gerard Butler affronta una minaccia "stellare" nella clip esclusiva

Approfondimenti su Greenland 2

Greenland 2: Migration è il sequel del survival movie con Gerard Butler, diretto da Ric Roman Waugh.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Greenland 2

Argomenti discussi: La recensione di Greenland 2: Migration; ‘Greenland 2 – Migration’: dopo la fine del mondo, il viaggio per tornare a vivere; 5 film in streaming interpretati da Gerard Butler, protagonista di Greenland 2: Migration; 'Greenland 2' al cinema: Gerard Butler protagonista in un mondo post-apocalittico.

Greenland 2 - Migration: Gerard Butler affronta una minaccia stellare nella clip esclusivaUna spaventosa catastrofe si abbatte sulla famiglia di Gerard Butler in una clip esclusiva del disaster movie, nei cinema dal 29 gennaio con Lucky Red e Universal Pictures International Italy. movieplayer.it

Greenland 2 - Migration, guarda la clip esclusivaDopo il successo internazionale di Greenland, arriva in sala il 29 gennaio distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy Greenland 2 – Migration, l’attesissimo secondo capitolo del ... corrieredellosport.it

Nel gennaio del 1988 il musical “Il fantasma dell’opera” debutta a Broadway dove resta fino al 2023. Nel 2004 arriva al cinema con Gerard Butler e ottiene tre candidature agli Oscar. A Londra è tuttora in scena #thephantomoftheopera #gerardbutler #s facebook