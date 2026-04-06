Alla Feltrinelli di piazza dei Martiri un firmacopie speciale di Maurizio de Giovanni

Martedì 7 aprile alle 18:00, presso la libreria di piazza dei Martiri, si terrà un firmacopie con lo scrittore Maurizio de Giovanni. L’autore, conosciuto per i suoi romanzi gialli, sarà presente per leggere alcuni brani del suo ultimo libro e firmare copie ai lettori. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per incontrare uno degli autori più apprezzati nel panorama della narrativa contemporanea.