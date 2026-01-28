Fiabe e scienza alla Feltrinelli di piazza dei Martiri con Physica in Fabula
Sabato mattina, la Feltrinelli di piazza dei Martiri si trasforma in un luogo di scoperta. Alle 11, bambini e genitori si ritrovano per “Physica in Fabula”, un evento gratuito che unisce fiabe e scienza. I più piccoli, a partire dai cinque anni, ascoltano storie che spiegano i misteri della natura, mentre i genitori li accompagnano in un pomeriggio di divertimento e apprendimento.
Sabato 31 gennaio alle ore 11:00, la Libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri ospita “Physica in Fabula”, un evento gratuito dedicato a bambini curiosi (dai 5 anni in su) e a genitori attenti, dove la magia delle fiabe incontra il fascino della scienza. A guidare i più piccoli in questo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
