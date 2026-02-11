Incidente ad Allumiere furgone si ribalta e finisce fuori strada

Questa mattina ad Allumiere, un furgone si è ribaltato finendo fuori strada. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e aiutare il conducente. Fortunatamente, non ci sono feriti gravi, ma il traffico sulla strada è rimasto bloccato per alcune ore. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Civitavecchia, 11 febbraio 2026 – Giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Civitavecchia. Gli interventi sono iniziati già in mattinata con l'abbattimento di un albero in zona Campo dell'Oro, in via Sardegna. Successivamente la squadra è intervenuta in via Buonarroti per la messa in sicurezza di una porzione di intonaco distaccatasi dal cornicione di uno stabile. L'incidente ad Allumiere. Intorno alle 12, l'equipaggio della 17A ha risposto a una richiesta di soccorso per un incidente stradale al km 30 della SP3a, nel comune di Allumiere. Per cause in corso di accertamento, un uomo alla guida del proprio furgone ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato finendo fuori strada.

