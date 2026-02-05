Camion fuori strada si ribalta e finisce nel torrente Chiaretta

Ieri a Città della Pieve, un camion carico di cemento si è ribaltato e finito nel torrente Chianetta. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 308, a circa tre chilometri da Ponticelli, in direzione Chiusi. Il conducente è riuscito ad uscire in tempo dall’abitacolo, mentre il veicolo si è immerso nel letto del torrente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il mezzo. Nessuna persona

Singolare incidente stradale ieri a Città della Pieve dove lungo la strada statale 308, a circa 3 chilometri da Ponticelli, in direzione Chiusi, un autoarticolato adibito al trasporto di cemento sfuso, è uscito dalla sede stradale e dopo essersi ribaltato è finito nel letto del torrente Chianetta.

