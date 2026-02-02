Aeroitalia ottiene nuove rotte strategiche per Milano e Roma nel piano di continuità territoriale

Aeroitalia apre nuove rotte per Milano e Roma nel piano di continuità territoriale. L’azienda ha ottenuto l’autorizzazione provvisoria per collegare la Sardegna con le due grandi città italiane. Ora si aspetta solo l’approvazione definitiva, ma l’annuncio rassicura chi viaggia tra l’isola e il continente.

Aeroitalia ha ottenuto l’assegnazione provvisoria di due rotte strategiche per la mobilità sarda, con l’approvazione dell’Assessorato regionale dei Trasporti. Le tratte in questione, che copriranno un periodo di tre anni a partire dal 29 marzo 2026 fino al 24 marzo 2029, collegano Cagliari a Milano Linate e Alghero a Roma Fiumicino. Il bando, volto a garantire la continuità territoriale per le aree meno servite dell’isola, ha selezionato il vettore nazionale grazie a una valutazione tecnica che ha premiato sia l’efficienza operativa che la sostenibilità economica della proposta. Su una scala di punteggio massima di 100, Aeroitalia ha ottenuto 65,33 punti, con 45,33 attribuiti alla qualità del piano operativo e 20 per l’offerta finanziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

