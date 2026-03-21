Il viaggio negli anni ’90 con Alexia Torno a Sanremo per mia mamma

Il 26 marzo, un'artista degli anni ’90 torna a esibirsi al Fabrique con il suo show “The Party – Back to the Dancefloor”, una compilation live che celebra quarant’anni di musica. La cantante, nota per alcune delle hit più iconiche di quegli anni, porta sul palco il suo repertorio e l’atmosfera di un’epoca che ha segnato la musica dance. L'evento richiama un pubblico appassionato e nostalgico.

Il 26 marzo Alexia torna a scatenare al Fabrique lo spirito anni ’90 delle sue hit col juke box generazionale di “The Party – Back to the Dancefloor”, compilation live di una carriera quarantennale. "Abbiamo cercato di mettere assieme un corpo di ballo che sapesse evocare con le sue coreografie certe atmosfere di allora, ma anche no; ogni brano in scaletta avrà un suo spirito e una sua regìa, partendo dal mio repertorio più recente, per poi andare a ritroso nel tempo fino ai successi degli anni ’90 – racconta miss Aquilani –. Con la responsabile creativa Carolina Stamerra e il coreografo Thomas Signorelli abbiamo studiato con cura ogni momento, ogni dettaglio, a cominciare da balli, costumi, contributi video, per trascinare il pubblico in un viaggio nel tempo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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