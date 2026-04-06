Alessandro Cattelan prosegue il suo tour teatrale intitolato “Benvenuto nell’AI!” dopo aver registrato il tutto esaurito in diverse città dello scorso autunno, tra cui Alessandria, Varese e Torino. La tournée, che ha attirato un pubblico numeroso, continua a portare lo spettacolo in varie località italiane, con nuove date programmate. La manifestazione si svolge in teatri e sale di varie dimensioni, coinvolgendo spettatori di diverse età.

MILANO – Dopo il successo riscosso lo scorso autunno, con sold out ad Alessandria, Varese, Torino, Bologna, Bergamo, Brescia, Roma e un triplice tutto esaurito agli Arcimboldi di Milano, Alessandro Cattelan ritorna a teatro con “Benvenuto nell’AI!” per allargare ulteriormente la riflessione sull’essere umano che affronta incerto questi tempi. Partendo dal nostro rapporto di diffidenza verso l’AI, ci si interroga sulle relazioni umane, familiari, sulle mode imperanti e su come, a un essere potenzialmente perfetto come l’uomo artificiale, ciò che manca per essere veramente “umano” siano forse proprio le nostre debolezze. Se al centro del primo... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alessandro Cattelan, continua il tour teatrale “Benvenuto nell’AI!”

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Il futuro è un incubo. Alessandro, l’AI, l’umanità possibile

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Nicolas Maupas ieri sera ad Amici! L’attore ha partecipato al gioco Password, condotto da Alessandro Cattelan tra una manche e l’altra della gara. facebook

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