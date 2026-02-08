Alessandro Cattelan ad Ancona | il 3 aprile Benvenuto nell’AI!

Alessandro Cattelan torna a far parlare di sé con un nuovo appuntamento ad Ancona. Dopo il successo della tournée autunnale, il conduttore si ripresenta sul palco il 3 aprile, questa volta con una serie di show dedicati all’intelligenza artificiale. La piazza si riempie di fan e curiosi, pronti a ascoltare le sue parole e a vivere un’altra serata all’insegna dell’intrattenimento.

Dopo il grande exploit di pubblico e di emozioni ottenuto nella tournée autunnale, Alessandro Cattelan torna protagonista sul palco con una nuova serie di appuntamenti. Show appassionati e appassionanti, a nostro modo di vedere, che attraversano la penisola in grande stile, toccando teatri non coinvolti nella prima parte del tour. Tra le date più attese spicca certamente quella di venerdì 3 aprile 2026, quando il conduttore porterà il suo spettacolo “Benvenuto nell’AI!” al Teatro delle Muse di Ancona. ALESSANDRO CATTELAN PROTAGONISTA AL TEATRO DELLE MUSE DI ANCONA: I DETTAGLI. Stiamo parlando di uno degli spazi culturali più prestigiosi delle Marche. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

Alessandro Cattelan torna a teatro con lo spettacolo “Benvenuto nell’AI!”.

