Alessandro Cattelan a teatro con Benvenuto nell’AI!

Alessandro Cattelan torna a teatro con lo spettacolo “Benvenuto nell’AI!”. Dopo aver fatto il pieno di pubblico in diverse città italiane, tra cui Milano, Roma e Torino, l’artista ha annunciato nuove date. Lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sui cambiamenti portati dall’intelligenza artificiale, con un modo diretto e senza fronzoli. Cattelan si presenta sul palco con la sua verve, cercando di coinvolgere gli spettatori in un dialogo semplice e immediato sui temi di oggi.

MILANO – Dopo il successo riscosso lo scorso autunno, con sold out ad Alessandria, Varese, Torino, Bologna, Bergamo, Brescia, Roma e un triplice tutto esaurito agli Arcimboldi di Milano, Alessandro Cattelan ritorna a teatro con "Benvenuto nell'AI!" per allargare ulteriormente la riflessione sull'essere umano che affronta incerto questi tempi. Partendo dal nostro rapporto di diffidenza verso l'AI, ci si interroga sulle relazioni umane, familiari, sulle mode imperanti e su come, a un essere potenzialmente perfetto come l'uomo artificiale, ciò che manca per essere veramente "umano" siano forse proprio le nostre debolezze.

