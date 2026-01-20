Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inaugurerà un evento sportivo internazionale che va oltre le competizioni, promuovendo il valore dell’armonia come principio universale. La cerimonia di apertura, intitolata

I l titolo scelto per la Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 è Armonia: un concetto universale che diventa racconto visivo ed emozionale. Un viaggio tra arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro. Un omaggio all’Italia e ai suoi valori, capace di unire la forza evocativa della nostra storia e della nostra cultura con lo spirito Olimpico. Armonia sarà il filo conduttore di una narrazione che intreccia fantasia e bellezza, Leonardo e i grandi inventori, il design e il gusto italiano, la musica e l’eleganza. Un racconto corale che celebra il talento italiano in tutte le sue forme: dagli artisti agli atleti, fino ai giovani che costruiscono il domani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inviterà il mondo a scoprire che l’Armonia non è solo ciò che si vede o si ascolta, ma ciò che unisce, ispira e costruisce il futuro.

