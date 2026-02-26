Biblioteca di viale Dante | spazi raddoppiati affaccio sul verde e autonomia energetica

La biblioteca di viale Dante sta per riaprire dopo i lavori di ampliamento e ristrutturazione. Gli interventi hanno portato all’aumento degli spazi interni e a un nuovo affaccio sul verde circostante. In parallelo, si completa anche il progetto di autonomia energetica dell’edificio. La fine dei lavori segna il passo a una fase di riqualificazione complessiva dell’area esterna.

La biblioteca di viale Dante si prepara a tornare alla città in una veste completamente rinnovata. I lavori sono ormai in fase conclusiva e nelle prossime settimane l’edificio sarà completato; successivamente prenderà il via anche l’intervento di riqualificazione dell’area verde esterna. L’inaugurazione ufficiale è prevista in primavera. Il nuovo spazio è pensato come un ambiente aperto e flessibile. Un open space con 24 posti studio, un salotto con poltrone per la lettura informale, un angolo ristoro e scaffalature mobili che permetteranno di rimodulare gli ambienti per presentazioni di libri, incontri e conferenze. Non mancheranno wi-fi, videoproiettore e schermo, oltre al sistema Rfidper la gestione dei prestiti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“BE COMICS! BE GAMES! 2026”, spazi raddoppiati e un nuovo padiglione gamingBe Comics! Be Games!, il festival di riferimento del Nord-Est Italia per la cultura pop contemporanea, prodotto e organizzato da Fandango Club...

Leggi anche: Fiere: Pescare Show a Rimini, 160 espositori e spazi raddoppiati

Temi più discussi: Fiamme in un appartamento in viale Dante, soccorsi due anziani; Luino riflette sul ruolo delle donne nello sport: incontro con Noemi Cantele e Morena Tartagni; ‘La Biblioteca incontra Pasolini’ con Andrea Cortellessa e Giulio Ferroni; BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 25 febbraio 2026.

Quartu, la rinnovata biblioteca di via Dante riapre con un anno d’anticipoRiapre, rinnovata e con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza prevista, la biblioteca di via Dante a Quartu Sant'Elena. Un progetto finanziato con 500.000 euro di fondi Pnrr, il primo portato a ... unionesarda.it

Lavori terminati, riapre a Quartu la biblioteca di via DanteRiaprono le porte della rinnovata biblioteca di via Dante, a Quartu Sant'Elena. È un progetto finanziato con 500mila euro di fondi del Pnrr. È stato completato con un anno di anticipo rispetto alle ... ansa.it

POLESINE INCONTRI CON L'AUTORE - 20ª EDIZIONE- Anna Pavigliano domani, sabato 21 marzo 2026 - ore 17.30 Giardino della Biblioteca – Viale De Vittorio 18 (in caso di maltempo: Sala della Musica, Via Giordano 3) Scrittrice e sceneggiatrice c facebook