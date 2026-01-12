Gennaro Gattuso ha deciso di non partecipare allo stage dell’Italia in vista dei playoff mondiali, evidenziando come le condizioni attuali rendano difficile la preparazione. La sua scelta si inserisce nel quadro delle difficoltà che il team sta affrontando, lasciando aperta una riflessione sulla situazione attuale e sulle possibili strategie future per la nazionale.

“Se queste sono le condizioni, lasciamo perdere. Meglio non farlo”. Anche Gennaro Gattuso – tra i pochi fiduciosi – getta la spugna. Niente stage: l’Italia avrà giusto un paio di allenamenti (dopo quattro mesi) per preparare la sfida playoff per andare ai mondiali del 2026 contro l’Irlanda del Nord. La notizia non è ancora ufficiale, ma lo diventerà a metà della prossima settimana quando la Lega calcio renderà noti anticipi e posticipi di due giornate di campionato, quelle dell’1 e dell’8 febbraio e il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia (4 e 11 febbraio). E quindi il commissario tecnico della nazionale Gennaro Gattuso dovrà preparare le due sfide più importanti dell’anno per il calcio italiano senza i due allenamenti a Coverciano invocati mesi fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se queste sono le condizioni, meglio non farlo”: lo sfogo di Gattuso, salta lo stage dell’Italia in vista dei playoff per i Mondiali

Nazionale, salta lo stage. Gattuso: Se queste sono le condizioni, meglio non farlo; Salta lo stage dell'Italia per il playoff Mondiale 2026, Gattuso dovrà preparare le partite in smartworking.

