Sinner sorpreso da Bergs a Monte Carlo | ha voluto festeggiare come Lukaku e De Bruyne

A Monte Carlo, dopo la vittoria in doppio, si è assistito a un momento curioso tra Jannik Sinner e Zizou Bergs. I due atleti hanno condiviso un’esultanza particolare, che ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei tifosi sui social media. La scena ricorda le celebrazioni di alcuni calciatori noti, creando un collegamento tra i due sport. Il gesto ha fatto il giro del web, diventando rapidamente virale.

Il siparietto tra Jannik Sinner e Zizou Bergs dopo la vittoria in doppio a Monte Carlo: la strana esultanza diventata virale che ricorda quella di Lukaku e De Bruyne. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sinner/Bergs-Ruud/Machac: highlights Monte Carlo, l'esultanza iconica di Sinner e BergsBuona la prima per Sinner e Bergs nel torneo di doppio di Monte Carlo: l'italiano e il tedesco sbaragliano Machac e Ruud in due set (6-4 7-5) e... Sinner-Bergs avanti nel doppio a Monte-Carlo: battuti Machac e RuudL’azzurro debutta con una vittoria nel torneo di doppio del Masters 1000: successo in due set dopo una rimonta nel secondo parziale. Temi più discussi: Sinner a Monte-Carlo anche in doppio: ecco con chi giocherà; Sinner di nuovo in campo nel doppio: domani con Bergs sfida Machac e Ruud a Montecarlo; Doppio Sinner/Bergs a Montecarlo? Parla il papà del belga: Ce lo ha chiesto Jannik dopo Indian Wells; Tennis, Atp Montecarlo: anche Sinner (con Bergs) tra i 5 italiani iscritti al doppio. VIDEO Sinner/Bergs-Machac/Ruud 2-0, ATP Montecarlo 2026: highlights e sintesi del match sul rosso del PrincipatoJannik Sinner inizia bene il proprio cammino a Montecarlo. L'azzurro ha fatto il proprio esordio nel Masters1000 del Principato, giocando in doppio col ... oasport.it LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud 6-4 7-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la coppia italo-belga approda al secondo turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner/Bergs-Machac/Ruud 12:42 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it MONTE-CARLO MASTERS: ESORDIO VINCENTE DI SINNER BRL DOPPIO Jannik Sinner esordisce con una vittoria nel tabellone di doppio del 1000 di Monte-Carlo in tandem con Zizou Bergs. I due superano la coppia Machac/Ruud per 6-4, 7-5. Avanti così! facebook #Sinner diretta Monte-Carlo, doppio con #Bergs: #Machac- #Ruud ko in due set live x.com