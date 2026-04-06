Durante il torneo di Monte-Carlo, Carlos Alcaraz ha espresso sorpresa nel constatare che Jannik Sinner partecipi a questa edizione. Entrambi i tennisti sono in campo, con Alcaraz che spera di incontrare nuovamente Sinner in finale. La competizione si sta svolgendo senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle strategie adottate dai giocatori.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno prendendo parte al torneo di Monte-Carlo, dove il tennista spagnolo spera di ritornare ad affrontare l’altoatesino in finale. Sinner ha vinto infatti gli ultimi due tornei negli Stati Uniti, dove Alcaraz è stato eliminato. Le parole di Alcaraz. Le dichiarazioni del numero 1 al mondo a Sky Sport: “ La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie. Sinceramente mi ha sorpreso che Sinner sia venuto qui a giocare a Monte-Carlo dopo aver vinto a Indian Wells e Miami. Però questo vuol dire che sta bene fisicamente e che è in grado di vincere dovunque. Spero di poterlo affrontare qui a Monte-Carlo, perché quest’anno non ci siamo ancora affrontati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alcaraz: “Sono sorpreso che Sinner giochi a Monte-Carlo”

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Carlos Alcaraz Finalist Speech | 2025 ATP Finals

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