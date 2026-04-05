Durante la giornata di Pasqua in Germania, un albero abbattuto dal vento ha causato la morte di tre persone, tra cui una bambina di 10 mesi. L’incidente si è verificato mentre alcune persone partecipavano a una tradizionale caccia alle uova. Le autorità hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell’accaduto e la sicurezza dell’area interessata. La notizia è stata diffusa dalle forze dell’ordine locali.

In Germania tre persone, tra cui una bambina di 10 mesi, sono morte nel giorno di Pasqua a causa di un albero, abbattuto dal vento durante una caccia alle uova. Circa 50 persone provenienti da una vicina struttura residenziale per neomamme, donne incinte e bambini stavano partecipando all’evento in un bosco vicino alla città di Satrupholm intorno alle 11 del mattino quando un albero di 30 metri è caduto sul gruppo. Quattro persone sono rimaste intrappolate sotto il tronco. Una donna di 21 anni e una ragazza di 16 anni sono state soccorse, ma sono decedute sul posto, mentre la figlia di 10 mesi della donna è morta in ospedale. Una 18enne ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in ospedale in elicottero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, albero cade per il vento durante la caccia alle uova: morte 3 persone

Germania, il vento fa cadere un albero durante la caccia alle uova: muore bimba di 10 mesi, la mamma 30enne e una ragazza di 16 anniTre persone, tra cui una bambina di 10 mesi, sono morte oggi quando un albero è stato abbattuto dal vento nel nord della Germania durante una caccia...

Uccisi travolti da un albero durante la caccia alle uova di Pasqua in Germania: 3 morti, anche bimba di 10 mesiTre persone sono morte oggi 5 aprile durante una caccia alle uova di Pasqua in Germania.

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